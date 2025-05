Taylor Swift Pemenang Album Terbaik Grammy

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang perhargaan musik terbesar Grammy Awards ke-58 digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, Ahad 15 Februari 2016, malam. Dalam ajang penghargaan musik tersebut, penyanyi Taylor Swift memenangkan dua kategori bergengsi.



Penghargaan pertama yang dimenangkan penyanyi pirang ini adalah untuk kategori Album Pop Terbaik untuk album kelimanya, “1989”. Selain itu, ia juga memenangkan penghargaan untuk kategori Video Musik Terbaik “Bad Blood” yang dibuatnya bersama Kendrick Lamar.



Uniknya, meski direkam, penghargaan untuk Taylor ini diumumkan sebelum siaran langsung Grammy. Taylor, yang sedang melakukan gladi bersih saatmenerima kabar, kemudian mengirim cuitan di akun Twitter-nya yang memiliki 71,2 pengikut, “I’M SCREAMING.”



Album 1989 milik Swift sukses mengalahkan album-album Piece By Piece (Kelly Clarkson), How Big, How Blue, How Beautiful (Florence & The Machine), Uptown Special (Mark Ronson), dan Before This World (James Taylor).



Sementara di kategori Video Musik Terbaik, saingan Swift adalah LSD (ASAP Rocky), I Feel Love (the Dead Weather), Alright (Kendrick Lamar) dan Freedom (Pharrell Williams).



PINGIT ARIA