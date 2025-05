Taylor Swift Tulis Lagu Untuk Little Big Town

TEMPO.CO, Jakarta - Little Big Town mengungkapkan dalam konferensi pers di Facebook Live, Selasa 1 November 2016 waktu setempat, bahwa "perempuan muda dari Nashville" yang menulis lagu "Better Man" tak lain adalah Taylor Swift.



Vokalis Karen Fairchild menjelaskan bagaimana Swift menawari mereka lagu, seperti dilansir Entertainment Weekly.



"Dia mengirimkan kami lagu ini dan itu adalah lagu yang spesial untuknya, dia ingat pada kami karena harmoninya dan dia tidak pernah menawarkan lagu pada orang lain sebelumnya, ketika kami mendengar itu, kami berpikir, "wah, lagu itu akan kami pakai.



Band yang terdiri atas Fairchild, Kimberly Schlapman, Jimi Westbrook dan Philip Sweet mendeskripsikan Swift sebagai teman lama, mereka telah mengenal bintang pop terkenal itu sejak di bangku SMA.



"Merasa terhormat karena band yang saya suka bertahun-tahun memutuskan untuk merekam lagu yang saya tulis," kata Swift di akun Instagram setelah Little Big Town mengumumkan hal tersebut.



ANTARA