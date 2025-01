Teater El Nama Juara di Festival Teater Jakarta 2017

Dalam festival teater sebelumnya, dipilih naskah terbaik. Namun untuk festival kali ini, dewan juri memilih gagasan yang terkandung dalam naskah.”Dalam pemilihan ini, gagasan naskah sangat kami utamakan. Harus terkandung inovasi, semangat, dan out of the box,” ujar Gandung lagi. Dari gagasan ini, kata dia, akan terlihat bagaimana naskah, analisanya secara kreatif, alur proses naskah dari hulu ke hilir.