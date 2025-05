TEMPO.CO, Tokyo - Scarlett Johansson dan Takeshi Kitano, bintang film Ghost in the Shell, bertemu dengan penggemarnya dari seluruh dunia di Tokyo, Jepang, dalam pesta peluncuran global trailer film yang disutradarai Rupert Sanders itu pada Minggu, 13 November 2016.



Dibuka dengan penampilan drummer Taiko, termasuk komposer film anime legendaris Kenji Kawai, acara tersebut digelar di Tabloid, Tokyo, Jepang, dimulai dengan pemutaran rekaman Ghost in The Shell yang belum pernah dilihat sebelumnya.



Acara tersebut sekaligus menjadi awal debut trailer film Ghost in the Shell secara global.



Para hadirin disajikan rekaman behind the scene yang menampilkan kostum dan properti film Ghost in the Shell, serta diberi kesempatan berfoto di photo booth untuk menambah pengalaman mereka dalam film tersebut.



Ghost in the Shell merupakan film berdasarkan anime yang bercerita tentang manusia robot yang memimpin satuan Section 9 yang bertugas untuk menghentikan penjahat.



Disutradarai oleh Rupert Sanders, film tersebut dibintangi Scarlett Johansson, "Beat" Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Pilou Asbæk, dan Kaori Momoi.



Ghost in the Shell, menurut Paramount Pictures International, akan tayang di bioskop pada musim semi 2017.



ANTARA