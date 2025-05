TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Steven Spielberg harus merancang ulang pemutaran perdana filmnya, Bridge of Spies, yang dibintangi Tom Hanks, menyusul teror yang terjadi di Paris, Prancis, Jumat, 13 November 2015. Seharusnya, film itu diluncurkan pada Senin, 16 November 2015, bersamaan dengan film Jane Got a Gun, yang dibintangi Natalie Portman, yang juga diluncurkan di Paris.



Menurut The Hollywood Reporter, dua peluncuran film batal terkait dengan serangan yang menimbulkan korban 130 lebih orang di Prancis itu. Semua terjadi mendadak, tanpa pemberitahuan. Ketika tragedi teror terjadi, Spielberg sedang dalam perjalanan menuju Paris. Ia baru saja meninggalkan Berlin, Jerman, setelah acara pemutaran perdana filmnya itu. Spielberg ditemani istrinya, Kate Capshaw, dan juga Tom Hanks bersama istrinya, Rita Wilson.



"Kami membatalkan jadwal pemutaran perdana film di sana. Lebih lanjut, hati kami bersama orang-orang Paris dan pikiran serta perhatian kami tertuju kepada mereka yang terkena dampak dari peristiwa tersebut," kata seorang perwakilan 20th Century Fox dalam sebuah pernyataan resmi.



Sementara itu, bintang Jane Got a Gun, Natalie Portman, seharusnya dijadwalkan untuk hadir di acara televisi di Prancis untuk membahas film terbarunya itu. Tetapi, semua jadwal itu akhirnya dibatalkan.



ANTARA