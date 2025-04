TEMPO.CO, Jakarta - Serial drama dari Korea Selatan The Heirs kembali tayang di Indonesia. The Heirs ditayangkan ulang oleh stasiun televisi Global TV setiap Senin hingga Jumat pukul 14.00. Sebelumnya, The Heirs yang dibintangi Lee Min Ho ini pernah tayang di stasiun televisi RCTI pada 2016.



Baca: Penggemar Lee Min Ho Wajib Menonton 7 Drama Korea Ini



The Heirs yang ditayangkan adalah versi yang telah disulihsuarakan ke dalam Bahasa Indonesia. Banyak netizen, terutama penggemar drama Korea dan penggemar Lee Min Ho yang senang dengan hal ini.



Ada yang menyatakan bahwa ia tidak pernah bosan melihat adegan Kim Tan dalam drama itu. "Now watching #TheHeirs ep 01 on globalTv. never get bored with this one especially #KimTan," tulis akun @anemeonnie.



Ada juga yang menyatakan bahwa drama ini menjadi drama Korea nomor satu di Indonesia. "I dnt know how many times #TheHeirs has been aired. So many kdramas but this drama remains number one in my country!!!!," tulis akun @v_PSH18.



Lainnya menyatakan bahwa The Heirs merupakan sebuah legenda. "Ya sure.. My first drama of lee minho was #Theheirs ... legend of the blue sea also a legendary drama.such a beautiful drama," tulis akun @yashikay1.



The Heirs bercerita tentang perjalanan persahabatan, persaingan, dan cinta antara seorang pemuda kaya raya bernama Kim Tan (Lee Min Ho) dengan perempuan miskin bernama Cha Eun-Sang (Park Shin-Hye).



Cha Eun-Sang, 18 tahun, tinggal dengan ibunya yang bisu, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Untuk membantu keluarganya, Eun-Sang bekerja paruh waktu. Eun-Sang mempunyai seorang kakak perempuan yang tinggal di California, Amerika Serikat. Suatu hari, kakaknya itu menelepon dan mengabarkan bahwa ia akan menikah di Amerika.



Sang ibu kemudian menyuruh Eun-Sang untuk mengirimkan uang tabungannya kepada kakaknya. Eun-Sang yang tidak bahagia dengan keadaannya di Korea pergi ke Amerika dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di sana. Ketika Eun-Sang tiba di California, ia terkejut karena melihat kakak perempuannya tinggal di rumah yang kotor dengan pacarnya yang tampak kasar.



Mimpi Eun-Sang untuk mulai memperbaiki hidup di Amerika perlahan-lahan sirna. Tanpa Eun-Sang sadari, ada pria tampan yang memperhatikan kejadian itu. Namanya Kim Tan, seorang pewaris konglomerat Korea.



Demikian sekilas kisah The Heirs. Penayangan ulang The Heirs di Indonesia memiliki rentang waktu cukup jauh dari penayangan perdananya di Korea Selatan. Setidaknya penonton bisa kembali menyaksikan penampilan Lee Min Ho empat tahun lalu.



ASIANWIKI | NUR QOLBI