TEMPO.CO, Jakarta - "The Hunger Games: Mockingjay Part 2" bertahan di peringkat teratas box office dunia dengan pendapatan kotor senilai US$ 75,8 juta selama lima hari berturut-turut.



Bagian akhir serial Hunger Games yang dibintangi oleh Jennifer Lawrence itu sukses mengumpulkan US$ 51,6 juta selama tiga hari akhir pekan, turun 50 persen dari akhir pekan sebelumnya.



Sementara itu, pendapatan kotornya mencapai US$ 198,3 juta di Amerika Serikat dan Kanada, serta US$ 440,7 juta di seluruh dunia menurut pelacak box office, Rentrak.



Adapun animasi Disney "The Good Dinosaur" berada di tempat kedua dengan hasil penjualan tiket lima malam US$ 55,6 juta dan US$ 39,2 juta selama tiga hari akhir pekan.



Pendapatan tiga hari "The Good Dinosaur" menandai pendapatan penayangan perdana terburuk film animasi Pixar sejak "Toy Story" tahun 1995.



"The Good Dinosaur", yang tayang di 3,749 lokasi, mendapat rating "A" dari penonton film di CinemaScore dan tingkat penerimaan 78 persen dari para pengulas film di Rotten Tomatoes.



Sedangkan "Creed" menempati peringkat ketiga pada pemutaran perdananya, dengan US$ 30,1 juta selama tiga hari dari 3.404 lokasi. Pendapatan kotornya sebesar US$ 42,6 juta selama lima hari.



Seperti dilansir kantor berita Xinhua, "Creed" mendapat rating "A" di CinemaScore. Para pengulas memberinya nilai 93 persen positif di situs Rotten Tomatoes.



Penghuni peringkat 10 besar box office akhir pekan Amerika Utara lainnya adalah "Spectre" (US$ 12,8 juta), "The Peanuts Movie" (US$ 9,7 juta), "The Night Before" (US$ 8,2 juta), "Secret In Their Eyes" (US$ 4,5 juta), "Spotlight" (US$ 4,5 juta), "Brooklyn" (US$ 3,8 juta), dan "The Martian" (US$ 3,3 juta).



