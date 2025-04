The Imam and the Pastor, Titian Damai Imam Ashafa dan Pastor Wuye

TEMPO.CO, Jakarta - Mereka sama-sama kehilangan. Beberapa gundukan besar kuburan masal terhampar di sebuah area, lebih dari 600 jasad terkubur di dalamnya. Di film dokumenter The Imam and the Pastor, Imam Mohamad Ashafa dan Pastor menceritakan kerusuhan yang menelan ratusan jiwa tersebut di bagian utara Nigeria. Imam Ashafa mengakhiri dengan doa di hadapan beberapa warga dan menyalaminya.



Sisa-sisa kerusuhan kembali diperlihatkan. Rumah dan gedung, gedung yang masih terbakar, bangkai mobil di tengah jalan, batu-batu yang berserakan menyisakan luka. Kemudian beralih pada layar yang memperlihatkan sang imam berdialog dengan jamaahnya di masjid, sementara di gereja beberapa jamaah perempuan mengumandangkan doa dalam nyanyian di hadapan sang pastor.



Mereka kehilangan banyak saudara, kerabat, teman, harta, benda karena kerusuhan antar agama. Ashafa yang muslim konservatif memimpin jamaah bersengketa melawan jamaah Wuye, pendeta Kristen yang fanatik. Kebencian meluberi hati mereka apalagi dengan kehilangan yang mereka alami.



Ashafa kehilangan dua keponakannya, sementara Wuye, kehilangan tangan kanannya. Kini dia memakai tangan palsu. “Kebencianku pada muslim tak terbatas,” begitu Wuye mengungkap kebencian di hatinya. Ia bahkan berniat membunuh Ashafa saking bencinya.



Dalam kilas balik, Wuye akhirnya memupus habis kebenciannya. Ia memaafkan Ashafa meski tak mudah. Awalnya ia ragu, butuh tiga tahun untuk pendeta ini menerima permintaan Ashafa. Perjalanan panjang kedua pemimpin umat ini memang berliku. Mereka kemudian bergerak dalam sebuah lembaga rekonsiliasi antar agama. Menyerukan perdamaian saja tak cukup, mereka turun ke akar rumput, jamaah mereka.



Dalam sorotan kamera mereka mendengarkan keluh kesah dan kemarahan jamaah yang juga kehilangan dan masih diruapi kemarahan dan dendam, diselingi wawancara kepada keduanya baik bersama-sama atau terpisah. Imam Ashafa juga menyatakan, meski mereka berbeda secara keyakinan, namun mereka berjanji untuk membuat dunia yang lebih aman dan damai. Aktivitas mereka diganjar sejumlah penghargaan dan film ini diputar pertama kali di London dan New York.



Inilah yang kemudian mengantar mereka pada jalan rekonsiliasi kedua kelompok agama ini. Dalam film The Imam and the Pastor, besutan Journeyman Picture, titian perdamaian dua kelompok ini dipertontonkan dalam durasi 39 menit. Pada September nanti keduanya akan mengunjungi Indonesia.





Film dokumenter ini menjadi bahan nonton bareng dan diskusi di aula St Yohanes , Gereja Katedral pada Senin malam, 14 Agustus 2017. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Kerjasama Lintas Iman Untuk Toleransi dan Binadamai Pusat Studi Agama dan Demokrasi (Pusad) Paramadina. Ihsan Ali Fauzi (Direktur Pusad Paramadina) dan Martin Lukito Sinaga (pengajar Sekolah Tinggi Teologi Jakarta) menjadi pembicara dalam diskusi ini.



Dalam diskusi ini, Ihsan memaparkan beberapa literatur dan hal-hal yang menjadi unsur jalan rekonsiliasi yang ditempuh kedua belah pihak. Menurutnya rekonsiliasi di Nigeria ini bisa terwujud karena masing-masing pihak membuka pintu maaf, dalam posisi setara, independen.



Mereka pun dalam satu visi untuk mewujudkan perdamaian dan melupakan dendam masing-masing. Menurut Ihsan, film ini sudah diputar di beberapa tempat. “Ini pertama di gereja Katedral, ini cocok untuk situasi saat ini ketika intoleransi merebak di tanah air.”



Sementara pendeta Martin memberikan contoh rekonsiliasi yang pernah berlangsung di Maluku dan Suakarta. Ia mencontohkan rekonsiliasi di Surakarta terjadi pada jamaah Kristen Menonite dan jamaah Laskar Hizbullah di Surakarta. “Keduanya ini sama-sama ekstrem dan radikal tapi bisa juga mereka berjumpa,” ujar Martin.



Kedua kelompok agama ini juga menempuh jalan panjang untuk bisa berdamai, dan saling membantu. Keduanya dipersatukan oleh kepentingan sosial dan masalah sosial yang dekat dengan mereka yakni masalah sungai.Mereka juga mendirikan radio untuk masing-masing pendengarnya namun isi siaran radionya lebih mendidik dan mereduksi kebencian.



Penonton pun memberi beragam tanggapan tentang situasi saat ini. Ada yang menginginkan film ini diputar lebih banyak di tempat lain, ada pula yang mempertanyakan penyebab konflik lintas agama ini, ada pula yang menanggapi adanya pihak lain yang sengaja memerlihara konflik ini untuk suatu kepentingan.



DIAN YULIASTUTI