TEMPO.CO, Jakarta - Pemeran Kim Jong-un dalam film The Interview, Randall Park, mengaku mengandalkan materi seadanya untuk mempelajari karakter pemimpin Korea Utara itu. Bahkan pemeran antagonis dalam The Interview tersebut sampai belajar dari siaran HBO. (Baca: Sony Rilis Film The Interview)



Dikutip dari situs USA Today, 25 Desember lalu, Randall mempelajari tokoh Kim Jong-un dari program Vice yang ditayangkan di HBO. Salah satu episode Vice meliput kunjungan mantan pemain basket Chicago Bulls, Dennis Rodman, dan tim basket ekshibisi Harlem Globetrotters ke Korea Utara untuk menemui Kim Jong-un. "Kamu bisa melihat Kim terlihat gugup ketika bertemu mereka. Dia terkesima terhadap Dennis Rodman," Randall menjelaskan.



Randall menambahkan, dirinya tak hanya mempelajari karakter Kim Jong-un, tetapi juga penampilannya. Bahkan, untuk bisa tampil seperti Kim Jong-un yang tambun, Randall memakan segala macam makanan manis dan berlemak, seperti donat hingga hot dog. "Agar saya bisa terlihat lebih berisi. Saya cuma punya waktu seminggu untuk menaikkan berat badan sebanyak mungkin. Satu pekan yang seru," ujarnya.



Sempat ditunda penayangannya untuk beberapa hari akibat ancaman hacker, The Interview akhirnya didistribusikan oleh Sony Pictures. Sony mendistribusikan The Interview lewat berbagai media, dari YouTube Streaming, Video On Demand, hingga penayangan di bioskop. Bahkan bajakannya pun telah beredar. (Baca: The Interview, Film Paling Banyak Dibajak)



ISTMAN M.P. | USA TODAY



