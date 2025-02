The Most Beautiful Girl in the World, Jawaban Penantian Reza Rahadian akan Film Romcom

TEMPO.CO, Jakarta - Reza Rahadian mengaku sangat rindu bermain film komedi romantis atau romantic comedy (romcom). Film terbaru Reza, The Most Beautiful Girl in the World karya sutradara Robert Ronny, mampu menjawab penantiannya itu.



"Saya sudah cukup lama menantikan romcom (romantic comedy) bisa kembali mewarnai film Indonesia. Kali ini romcom dari Robert Ronny berjudul The Most Beautiful Girl in the World juga menambah warna itu," kata Reza dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 13 Februari 2025.



Menurut aktor peraih Piala Citra tersebut, daya tarik utama dari film The Most Beautiful Girl in the World adalah genrenya. Selain itu, ia juga tertarik dengan jalan cerita film ini yang naskahnya ditulis oleh Robert Ronny bersama Titien Wattimena dan Ifan Ismail. "Presentasi dari film ini menurut saya sangat utuh, unik, punya value, dan kedalaman di tiap-tiap peradeganan dan perjalanan ceritanya itu daya tarik tersendiri," ujar Reza.