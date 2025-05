TEMPO.CO, Jakarta - Pantai biru, pasir putih, ombak besar, dan sinar matahari yang terik selalu memikat para peselancar. Keindahannya ini juga berhasil memikat Nancy (Blake Lively) di luar konflik batin yang sedang dialaminya.



Pantai itu ternyata tak cuma menawarkan keindahan. Pantai tak bernama itu menyimpan mimpi buruk bagi siapa pun yang berani berselancar di atasnya. Mimpi buruk itu berhasil menghantui Nancy di sepanjang film yang berjudul The Shallows itu.



Mimpi buruk itu adalah terjebak di atas batu karang kecil di tengah laut, dan terdapat hiu putih di dalamnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Pertarungan dengan si hiu putih, plus pertarungan dirinya dengan batinnya yang bergejolak.



"Pilihannya hanya ada dua saat itu. Mati karena kelelahan atau dehidrasi, atau mencoba berjuang dan diserang hiu tapi mungkin ada kesempatan kecil untuk tetap hidup," ujar Blake Lively, pemeran Nancy dalam satu wawancara.



Akting istri aktor Ryan Reynolds ini disebut memukau. Ekspresi ketakutan Nancy sangat terpancar saat dihantui hiu putih tersebut. "Ada saat di mana para kru menepi di pantai meninggalkan saya 180 meter di tengah laut. Alasannya, jika mereka masih berada dekat dengan saya, kamera dari helikopter akan 'menangkap' gambar mereka juga. Saya merasa sangat terintimidasi saat itu," kata Lively.



Awalnya, gambaran tentang pantai biru nan cantik dalam The Shallow akan diambil dari Teluk Teksa, namun akhirnya film yang mulai diproduksi pada 28 Oktober 2015 ini mengambil lokasi pantai di New South Wales, Australia, dan Pulau Lord Howe, Australia.



Pemain: Blake Lively

Sutradara: Jaume Collet-Serra

Penulis Skenario: Anthony Jaswinski

Produser: Lynn Harris, Matti Leshem

Produksi: Columbia Pictures

Durasi: 86 menit



DINI TEJA