The Trauma Code: Heroes on Call Dapat Sambutan Baik Penonton, Begini Sinopsisnya

TEMPO.CO , Jakarta - Serial drama Korea atau drakor The Trauma Code: Heroes on Call mendapat sambutan luar biasa dari penonton karena alur cerita yang sempurna. Drakor atau drama korea ini terus menanjak dalam daftar tayangan populer di platform Netflix.

Sampai pada Kamis, 30 Januari 2025, drakor The Trauma Code: Heroes on Call ini berhasil menduduki peringkat kedua dalam daftar Top 10 TV Shows Worldwide menurut data FlixPatrol. Popularitasnya bahkan melewati Squid Game 2 yang kini berada pada posisi ketiga.

Alur cerita yang menegangkan berhasil menarik sejumlah penonton global sejak tayang perdana pada Jumat, 24 Januari 2025 lalu. Melansir Tundum Netflix , sampai dengan hari ini, serial berjudul The Trauma Code: Heroes on Call memiliki 4,7 juta views dan menduduki peringkat ketiga pada kategori Top 10 Non-English Shows.

Sinopsis Drakor The Trauma Code: Heroes on Call

Berlatar belakang dunia kesehatan, The Trauma Code: Heroes on Call mengisahkan Baek Gang Hyeok, seorang ahli bedah trauma jenius yang telah melakukan operasi di zona konflik di seluruh dunia. Ia diberi misi untuk membangkitkan kembali tim Perawatan Trauma Berat di sebuah rumah sakit yang telah lama terbengkalai.

Melansir The Korea Herald, series ini lebih memperlihatkan kisah seorang dokter bedah yang brilian dan berpengalaman dalam perang. Ia adalah sosok pemberani, menghadapi situasi yang hampir merenggut nyawanya saat melawan korupsi dan kesalahan dalam sistem medis.

Untuk diketahui, The Trauma Code: Heroes on Call dikenal juga dengan judul, Severe Trauma Center: Golden Hour atau Jungjeungoesangsenteo: Goldeun Awo. Serial ini diambil dari webtoon dan web novel, sampai kemudian diangkat menjadi drama korea.