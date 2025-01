The Trauma Code: Heroes on Call Melesat ke Peringkat 2 Global Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Serial drama medis Korea terbaru, The Trauma Code: Heroes on Call, terus menanjak di daftar tayangan terpopuler Netflix. Per Kamis, 30 Januari 2025, drama ini menduduki peringkat kedua dalam daftar Top 10 TV Shows Worldwide menurut data FlixPatrol. Popularitas drama ini bahkan melewati Squid Game 2 yang kini berada di posisi tiga. Sejak tayang perdana pada Jumat, 24 Januari 2025, serial ini telah menarik perhatian penonton global dengan alur cerita yang menegangkan.