The Trauma Code: Heroes on Call Raih No. 1 di Netflix, Geser Peringkat Squid Game 2

TEMPO.CO , Jakarta -- Drama Korea bergenre medis, The Trauma Code: Heroes on Call merajai daftar tontonan Netflix. Sejak tayang pada 24 Januari lalu, serial yang dibintangi aktor Ju Ji Hoon itu menempati peringkat pertama dalam Top 10 Non-English Shows pekan lalu, menggeser Squid Game: Season 2 yang berada di posisi teratas selama lima pekan berturut-turut.

Tak hanya di kategori Non-English Shows, The Trauma Code juga masuk dalam tiga besar tontonan Netflix secara keseluruhan. Drama ini hanya kalah dari film laga Amerika Back in Action (18,4 juta jam tayang) dan The Night Agent: Season 2 (15,2 juta jam tayang).

Dilansir dari data Netflix Tudum yang rilis pada Rabu, 5 Februari 2025, dalam periode 27 Januari hingga 2 Februari 2024, The Trauma Code mengumpulkan 19 juta jam tayang. Sementara itu, Squid Game 2 turun ke posisi dua dengan 5,2 juta jam tayang. Selain The Trauma Code dan Squid Game 2, dua judul lain juga masuk dalam daftar 10 besar, yakni Squid Game: Season 1 di posisi kelima dan Single’s Inferno: Season 4 di posisi keenam.

The Trauma Code: Heroes on Call Duduki Peringkat Atas Netflix

Popularitas drama garapan sutradara Lee Do Yoon itu juga melesat di berbagai belahan dunia. Drama ini menduduki peringkat pertama di 17 negara, termasuk Indonesia, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Taiwan, dan Bangladesh. Secara global, The Trauma Code masuk dalam Top 10 di 63 negara. FlixPatrol mencatat, per 3 Februari 2024, serial ini berada di peringkat tiga dunia, di bawah The Night Agent: Season 2 dan The Recruit: Season 2. Ada pun Squid Game 2 yang sebelumnya di posisi empat, turun ke peringkat lima.

Adaptasi Web Novel dan Webtoon

The Trauma Code: Heroes on Call diadaptasi dari web novel Trauma Center: Golden Hour karya Hansanleega dan Hongbichira. Novel ini mencatat lebih dari 38 juta unduhan di platform Naver Series sejak 2019, lalu diadaptasi menjadi webtoon yang juga mendapat sambutan hangat.