TEMPO.CO, Jakarta - Maxima Pictures bakal membuat film berdasarkan cerita yang diadaptasi dari novel karya Tere Liye. Kesepakatan sudah dijalin kedua pihak pada awal tahun ini. Ada tiga novel yang akan difilmkan, yakni Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Ayahku (Bukan) Pembohong, dan Rembulan Tenggelam di Wajahmu.



Ody Mulya Hidayat, produser Maxima Pictures, mengatakan awalnya sulit meyakinkan Tere memberi izin pembuatan film ini. “Butuh tiga bulan untuk meyakinkan Tere. Saya juga memberi konsep tentang filmnya. Setelah dia setuju, saya langsung minta tiga novel itu sekaligus,” katanya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Selasa, 12 Januari 2016.



Menurut Ody, salah satu keunikan novel karya Tere adalah genrenya. “Menurut saya, ini adalah novel yang smart dan cocok dengan masyarakat sekarang. Kualitasnya pasti bagus, enggak usah diragukan,” ujarnya.



Ia menambahkan, ketiga film tersebut rencananya diproduksi tahun ini. "Mudah-mudahan sukses. Dengan tren yang ada sekarang, saya rasa masih ada inline dengan penonton kita. Tinggal bagaimana kami mengemasnya,” tuturnya.



Alasan Ody memilih novel Tere lantaran Tere dinilai sebagai penulis yang unik. Tere tidak pernah mengumbar kehidupan pribadinya. "Namun ia banyak menghasilkan karya-karya novel best seller," ujarnya.



Salah satu novel milik Tere yang sudah diadaptasi ke dalam film adalah Hafalan Shalat Delisa.



REZKI ALVIONITASARI