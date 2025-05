TEMPO.CO, Jakarta - Grup band asal Inggris Coldplay resmi menambah Bangkok dalam daftar "A Head Full of Dreams Tour" Asia yang akan digelar tahun depan. Tidak hanya itu, grup band yang digawangi Chris Martin itu juga menambah pertunjukan di Singapura.



PENGUMUMAN: tanggal untuk Bangkok dan pertunjukan kedua Singapura ditambahkan pada tur Asia #AHFODtour, Maret/April 2017 mendatang," demikian pengumman yang ditulis akun resmi @coldplay, Kamis seperti dikutip Antara.



Coldplay menambah pertunjukan di National Stadium Singapura pada 31 Maret 2017 setelah tiket pertunjukan untuk tanggal 1 April 2017 terjual habis hanya dalam hitungan jam. Sementara itu, konser Coldplay di Bangkok akan digelar di Rajamangala National Stadium pada 7 April 2017.



Minggu lalu band yang terkenal dengan lagu "Yellow", "Fix You" dan "Paradise" itu telah mengumumkan tur Asia-nya. Selain Singapura dan Bangkok, Coldplay akan menyambangi Manila pada 4 April 2017, Taipei pada 12 April 2017, Seoul pada 15 April 2017 dan Tokyo pada 19 April 2017.



Adapun Jakarta tak disinggahi Coldplay lantaran pada bulan-bulan itu, menurut salah seorang kru LiveNation Jakarta, sulit mencari tempat konser dan mereka khawatir dengan putaran kedua Pilada Gubernur DKI Jakarta.



Para penggemar Coldplay di Jakarta mengaku kecewa dengan keputusan itu. Andy, misalnya, sudah berburu tiket konser Coldplay di Singapura selama tiga hari berturut. "Tapi, semua tiket sold out. Server error," kata Andy yang siap memboyong istrinya ke Singapura demi menyaksikan aksi vokalis Coldplay Chis Martin.



ANTARA | BS