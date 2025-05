Tiket Pertunjukan Musik Metal Hammersonic 2015 Ludes

TEMPO.CO, Jakarta - Penjualan tiket pre-sale pertunjukan Hammersonic 2015 yang bakal berlangsung di Lapangan D Senayan mencapai 70 persen dari 30 ribu tiket yang tersedia. "Jadi, tiket yang dijual on the spot tak terlalu banyak," kata promotor sekaligus inisiator acara musik tahunan ini, Krisna Jotam Sadrach, kepada Tempo, Sabtu, 7 Februari 2015.



Hammersonic merupakan perhelatan musik metal yang diklaim terbesar se-Asia Tenggara. Tahun ini, Hammersonic 2015 digelar pada Minggu, 8 Maret 2015, mulai pukul 11.00 hingga 23.30 WIB. Lokasi pertunjukan di lapangan D Senayan dengan harga tiket Rp 460.000.



Target jumlah pengunjung, kata Krisna, tak berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu 20-30 ribu pengunjung. Tak dipungkiri, headliners semacam Terrorizer, Mayhem, dan tentu saja Lamb of God menjadi magnet utama yang menyedot animo headbangers seantero negeri.



Hajatan musik metal ini dimulai pukul 11.00 dengan penampilan band beraliran gothic metal asal Indramayu, Moses Bandwidth. Lamb of God (unit metal asal Virginia, Amerika Serikat) bakal tampil di penghujung acara pada pukul 23.30.



Penonton akan dipuaskan oleh penampilan 34 band, terdiri atas 16 band lokal dan 18 band mancanegara. "Band Asia ada 3, Australia ada 5, Eropa ada 4, dan Amerika ada 6," ucap Krisna. Nama-nama seperti Death Vomit, Nectura, dan Roxx dipastikan akan membakar Senayan.



Selain menampilkan band-band cadas, hajatan musik ini bakal diramaikan oleh bazar dan puluhan booth merchandise, alat musik, dan game seru, seperti air guitar atau metal karaoke.



DINI PRAMITA