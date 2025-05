TEMPO.CO, Jakarta - Penjualan tiket pra-jual alias pre-sale film Star Wars: The Force Awakens, yang tayang Desember menembus rekor IMAX dengan angka 6,5 juta dolar untuk pemutaran di Amerika Serikat.



IMAX Corp, Senin kemarin, mengatakan, tiket The Force Awakens, jauh mengalahkan penjualan hari pertama film Batman The Dark Knight Rises pada 2012 dan Hunger Games: Catching Fire (2013), semuanya berada di kisaran 1 juta dolar.



Trailer ketiga film Star Wars tayang di antara pertandingan National Football Philadelphia Eagles melawan New York Giants yang ditayangkan di ESPN, Senin, dan mendapat sebanyak 15,9 juta penonton.



ESPN mengatakan penonton mereka sekitar 13,5 juta selama musim pertandingan Monday Night Football.



Penjual tiket online Fandango dan bioskop Alamo Drafthouse sempat mengalami gangguan sementara karena banyaknya penggemar yang menyerbu.



Alamo Drafthouse meminta maaf melalui Twitter atas "frustasi dan kekecewaan" karena penggemar sempat tidak bisa membeli tiket.



Fandango mengatakan mereka mengalami "permintaan tiket yang tidak terkira" dan menolak menyebutkan angka penjualan tiket Star Wars, namun memberi gambaran jumlahnya delapan kali lebih banyak dari rekor mereka sebelumnya, The Hunger Games pada 2011.



MovieTicket.com juga menolak memberikan angka penjualan namun mengatakan ini adalah penjualan terbesar dan 95 persen tiket terjual selama 24 jam.



Twitter mencatat ada 17.000 kicauan per menit saat trailer disiarkan dan ada lebih dari 1,1 juta cuitan 12 jam setelah siaran tersebut.



Facebook mengatakan ada 1,3 juta orang yang terlibat dalam 2,1 juta interaksi saat sejam pertama trailer tersebut diputar. Trailer tersebut ditonton sebanyak 13 juta kali di YouTube dan 8,8 juta di Facebook.



ANTARA