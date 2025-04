Tom Cruise akan ke Korsel untuk Promosi Mission: Impossible

TEMPO.CO , Jakarta - Aktor Tom Cruise akan mengunjungi Korea Selatan pada 8 Mei 2025 untuk mempromosikan film terbarunya Mission: Impossible - The Final Reckoning. Hal ini disampaikan oleh distributor lokalnya Lotte Entertainment pada Senin, 14 April 2025.

"Halo Korea, saya sangat gembira untuk mengumumkan bahwa saya akan kembali ke Seoul bersama para pemain Mission: Impossible - The Final Reckoning pada bulan Mei," kata aktor tersebut dalam sebuah pesan video, dikutip dari Yonhap News. "Saya berharap dapat bertemu dengan kalian semua segera. Terima kasih."

Kunjungan Tom Cruise yang ke-12 Kalinya ke Korea Selatan

Dengan mempromosikan film terbarunya pada Mei mendatang, terhitung menjadi kunjungan Tom Cruise yang ke-12 ke Seoul. Kunjungan pertamanya ke Seoul merupakan pada 1994 untuk mempromosikan Interview with the Vampire. Berlanjut dengan kunjungan untuk film-film seperti Mission: Impossible 2 (2000), Vanilla Sky (2001), Valkyrie (2009), Top Gun: Maverick (2022) dan kunjungan terakhirnya adalah pada 2023 untuk promosi Mission Impossible: Dead Reckoning Part One. Ini juga akan menjadi kunjungan keenamnya ke Korea untuk film Mission: Impossible saja.

Dalam setiap kunjungannya, aktor berusia 62 tahun itu selalu memberikan respons hangat terhadap antusiasme yang ditunjukkan para penggemarnya di Seoul. Ia dikenal tak hanya menyapa dengan senyuman, tetapi juga meluangkan waktu untuk berinteraksi langsung seperti berfoto, memberikan tanda tangan, dan menyampaikan ucapan terima kasih secara personal. Tom Cruise bahkan mendapatkan julukan di kalangan penggemar di sana, “Kind Tom ajeossi” istilah Korea yang digunakan untuk merujuk pada pria paruh baya.

Tentang Mission: Impossible - The Final Reckoning

Mission: Impossible - The Final Reckoning merupakan seri kedelapan dari rangkaian film Mission: Impossible. Film laga yang menceritakan tentang Ethan Hunt (Tom Cruise) dan timnya, yang terjun ke dalam misi di mana setiap pilihan yang dibuat membahayakan nyawa mereka. Christopher McQuarrie, yang telah bekerja sama dengan Cruise sejak Mission: Impossible - Rogue Nation (2015), kembali menjadi sutradara untuk film terbaru dalam waralaba ini.

Beberapa aktor dan aktris yang akan kembali bergabung dalam film ini, seperti Simon Pegg, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, serta Holt McCallany. Tom Cruise sendiri akan melakukan aksi-aksi berbahaya tanpa bantuan pemeran pengganti. Salah satu aksi yang paling dinantikan adalah adegan di mana ia bergantung pada sebuah pesawat yang tengah melaju di ketinggian. Adegan ini merupakan adegan yang disebut-sebut akan menjadi salah satu momen paling menegangkan dalam film tersebut.

Dilansir dari The Korea Times, film ini juga diundang ke bagian non-kompetitif dalam ajang Festival Film Internasional Cannes ke-78, yang resmi dibuka pada 13 Mei 2025. Ini menjadi pencapaian bagi waralaba Mission: Impossible, karena untuk pertama kalinya sejak awal kemunculannya, film dari seri ini diakui dan diperkenalkan di salah satu panggung perfilman paling bergengsi di dunia. Kehadiran film ini di Cannes bukan hanya menyoroti kualitas produksinya yang tinggi dan aksi-aksi menegangkan, tetapi juga menunjukkan bahwa film aksi pun dapat memperoleh apresiasi artistik dalam forum festival film internasional.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | YONHAP NEWS | THE KOREA TIMES

