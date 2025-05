Tom Cruise Bakal Bintangi Film The Mummy

TEMPO.CO, HOLLYWOOD — Tom Cruise bakal berperan dalam film reboot The Mummy. Hal ini disebut oleh Entertainment Weekly dan The Hollywood Reporters, dua media hiburan Amerika Serikat.



Berbeda dengan trilogi The Mummy yang dibintangi Brendan Fraser, The Mummy baru ini akan mengambil latar dunia modern. “Rencananya film ini bakal dirilis pada 24 Maret 2017,” tulis The Hollywood Reporters, Rabu, 24 November 2015.



Film The Mummy bikinan Studio Universal ini direncanakan sebagai film pertama dari serial film-film monster yang saling terhubung. Universal berharap dapat membangun jagat sinema yang menampilkan makhluk-makhluk horor klasik. Film-film jagat sinema ini akan dibuat seperti halnya Studio Marvel membangun jagat sinema para superheroes di mana Iron Man, Thor, dan Captain America dapat bermain dalam film yang sama, yaitu Avengers, tetapi memiliki film-film solo yang terpisah.



Bedanya, jagat sinema Universal Studios membangun horror klasik yang bisa mempertemukan karakter-karakter, seperti Dracula, Frankenstein, Invisible Man, sampai Van Helsing. Cruise sendiri memiliki jadwal yang terbilang padat. Dia telah meneken kontrak untuk Luna Park bersama sutradara Doug Liman.



Namun, ketika Liman memutuskan untuk menggarap film Gambit, jadwal Cruise kosong dan memungkinkan untuk pengambilan gambar The Mummy yang diperkirakan akan dimulai pada Februari tahun depan.



Film Cruise yang bakal tayang di layar lebar dalam waktu dekat antara lain Jack Reacher: Never Go Back dan Mena.



HOLLYWOOD REPORTER | ENTERTAINMENT WEEKLY | AMANDRA