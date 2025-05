Tom Hanks di Antara Spionase Perang Dingin

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam kondisi setengah telanjang, pria itu disergap di kamar apartemennya. Mukanya melongo dan bingung ketika sekelompok pria berjas segera memaksanya duduk di tempat tidur. Sebagian pria yang merupakan anggota CIA itu mengintegorasinya. Sisanya, dengan mata tajam, menyapu setiap sudut ruangan. Pria-pria berjas itu mencari bukti kalau pria di kamar apartemen tersebut benar mata-mata Soviet.



Meskipun kebingungan, Rudolf Ivanovich Abel (diperankan Mark Rylance) masih sempat meminta salah satu anggota CIA yang memeriksanya untuk mengambilkan gigi palsunya. Abel bahkan sempat meminta untuk membersihkan palet lukisnya agar cat tidak kering. Di saat yang sama, Abel mengamankan sebuah koin pecahan lima sen yang telah dimodifikasi sebagai wadah menyimpan sandi tertentu. Koin yang sebelumnya ia dapatkan di bawah sebuah bangku di taman.



Di tempat lain, James B.Donovan (Tom Hanks) yang baru tiba di kantor firma hukum tempatnya bekerja, mendapatkan tawaran untuk menjadi pengacara bagi Abel. Tawaran menarik. Seorang pengacara Amerika menjadi pengimbang hukum bagi tahanan Soviet, mata-mata pula. Donovan menerima tawaran tersebut, alasannya siapapun berhak mendapatkan keadilan. Kedua karakter itu pun, Abel dan Donovan, akhirnya bertemu.



Itulah sekelumit adegan yg disuguhkan di menit-menit awal film Bridge of Spies. Film garapan sutradara kawakan Steven Spielberg itu dibuat berdasarkan kisah nyata di zaman perang dingin periode 1950-an-1960, yakni kisah Rudolf Ivanovich Abel yang sempat membuat gempar Amerika Serikatlewat kasus Hollow Nikel Case—pecahan uang lima sen yang digunakan sebagai wadah menyimpan informasi spionase Soviet.



Dikisahkan, Donovan tampil sebagai negosiator ulung. Setiap perkataan dan upaya lobinya mampu jadi bahan pertimbangan. Ia akhirnya mampu membuat Abel dijatuhi vonis 30 tahun penjara. Bukan hukuman mati di kursi listrik sesuai keinginan masyarakat Amerika saat itu.Tapi akibatnya, Donovan mendapat teror. Anak istrinya pun ikut tak habis pikir mengapa kepala keluarga mereka mau membela mata-mata musuh.



Tapi Donovan, berdiri pada prinsipnya, “What makes us Americans? one thing—the constitution,” ucap James. Ia beralasan kalau ada mata-mata CIA yang tertangkap di Soviet, maka Abel bisa menjadi pertukaran. Donovan mencoba untuk menghindari kepentingan dirinya sendiri. Meski hal-hal yang diucapkannya kadang memang semacam propaganda rasa khas Amerika.



Soal tukar menukar mata-mata akhirnya teruji. Pada 1960, pesawat yang dikendarai pilot CIA Francis Garry Power ditembak jatuh di Soviet. Power diancam 10 tahun penjara karena tuduhan melakukan spionase dari udara. Di Jerman Timur, Frederic Pryor seorang mahasiswa pascasarjana asal Amerika ditangkap saat tembok Jerman dibangun.



Donovan mendapat beban baru, ia diminta untuk mengatur pertukaran tawanan mata-mata kedua negara tersebut. Dengan catatan, Donovan juga ingin Pryor, mahasiswa yang ditangkap itu, bisa ikut dibebaskan.



Spielberg sukses membangun suasana era perang dingin yang kelam. Adegan pembangunan tembok yang membatasi Jerman Barat dan Timur terasa begitu dramatis. Adu akting antara Tom Hanks dan Mark Rylance juga memberikan nilai plus pada film ini. Keduanya menjalin hubungan sebagai pengacara dan klien dalam komunikasi yang unik. Tanpa banyak mengumbar dialog, namun keduanya mampu menunjukkan adanya jalinan kepercayaan yang sedang dibangun di antara masing-masing karakter.



Kemampuan Hanks untuk menunjukkan peran seorang yang tenang sekaligus lelah, takut, dan menyimpan kekhawatiran, rasanya tak perlu diuji lagi. Peran-peran seperti ini bisa aman di tangannya. Hanks berhasil menunjukkan sosok seorang pengusung keadilan melebihi kepolisian atau lembaga lain yang lebih berwenang kala itu.



Judul Film: Bridge of Spies

Sutradara:Steven Spielberg

Penulis Naskah: Matt Charman, Ethan Coen, Joel Coen

Pemain: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, Alan Alda



AISHA SHAIDRA