Tom Hiddleston Membintangi The Life of Chuck: 5 Film dan Serial yang Dibintanginya

Film The Life of Chuck mengisahkan perjalanan hidup pria bernama Charles Chuck Krantz yang diperankan oleh Tom Hiddleston akan dirilis di bioskop oleh Neon pada 6 Juni 2025. Neon baru-baru ini membagikan poster teaser. Poster teaser baru ini adaptasi Stephen King terbaru karya Mike Flanagan, The Life of Chuck yang diunggah di Instagram @neonrated pada Selasa, 12 Maret 2025.