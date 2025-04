Trailer Film Thor: Ragnarok Geser Beauty and the Beast

TEMPO.CO, Jakarta - Dibanding film-film yang diadaptasi dari komik Marvel lain, mungkin Thor kurang populer. Namun para penggemar film produksi Marvel Entertainment dan Marvel Studios ini tetap antusias menyambut sekuel terbaru film Thor yang dirilis pada 2011 lalu, Thor: Ragnarok.



Thor: Ragnarok diadaptasi dari komik yang ditulis Stan Lee, Jack Kirby, dan Larry Lieber. Seperti dua seri sebelumnya, film ini kembali dibintangi Chris Hemsworth dan Jeff Goldblum, Cate Blanchett, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, dan Idris Elba.



Bagi yang kurang familiar, Ragnarok adalah bagian dari mitologi Skandinavia, yang menggambarkan kehancuran Asgard. Berdasarkan sinopsis resmi yang dirilis Marvel, Thor harus menghadapi salah satu rekannya di The Avengers.



Seperti dilansir dari Independent, orang-orang begitu penasaran melihat rambut pendek Hemsworth dan peran Goldblum sebagai The Grandmaster. Diperkirakan trailer sekuel ketiga seri Thor ini bisa memecahkan rekor.



Film Thor: Ragnarok disinyalir telah menjadi trailer Disney yang paling banyak ditonton dalam waktu 24 jam. Trailer tersebut telah dilihat seluruh dunia 136 juta kali.



Trailer film yang disutradarai Taika Waititi ini mengalahkan Beauty and the Beast—pemegang rekor Disney sebelumnya, yang telah ditonton 127,6 juta kali. Adapun film produksi Marvel lain, seperti Captain America: Civil War, ditonton 94 juta kali.



Namun, trailer film Thor: Ragnarok masih tertinggal jauh di belakang pemegang rekor sepanjang masa, Stephen King’s It, yang telah dilihat 197 juta kali dalam sehari.



Kabar gembira bagi penggemar film superhero, tahun ini, Marvel bakal merilis tiga film secara berdekatan. Selain Thor: Ragnarok yang direncanakan beredar di bioskop pada 3 November 2017, Marvel juga akan merilis Guardians of the Galaxy Vol. 2 pada 28 April 2017 dan Spider-Man Homecoming pada 27 Oktober 2017.



INDEPENDENT | LARISSA HUDA