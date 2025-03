Trailer When Life Gives You Tangerines Volume 4, Siap Tayang 28 Maret 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix merilis trailer When Life Gives You Tangerines volume 4 pada hari ini. Klip berdurasi 1,5 menit itu merangkum momen-momen dalam empat episode terakhir yang akan tayang pada Jumat, 28 Maret 2025.

Trailer dibuka dengan Geum Myeong (diperankan IU) mengenakan gaun pengantin, tersenyum, dan sambil melambaikan tangan. Young Beom (Lee Jun Young) melihatnya dari dalam mobil sambil tersenyum sebelum bergegas membuka pintu. "Tanpa tahu akan bertemu siapa, jantungku berdebar," ujar Geum Myeong. "Musim dingin yang tak terlupakan akan segera datang." Musim Dingin yang Penuh Drama

Adegan lainnya yang diperlihatkan adalah ketika Gwan Sik (Park Hae Joon) yang membentak putrinya, Geum Myeong untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Adik Geum Myeong, Eun Myeong menantang ibunya, Ae Sun (Moon So Ri), yang mengunjunginya di penjara. Melansir dari Soompi, adegan-adegan yang ditampilkan dalam trailer volume 4 ini mengisyaratkan bahwa musim dingin mereka akan menjadi musim yang penuh drama.

Di pertengahan trailer, Geum Myeong mengaku tidak akan menikah. Namun setelah itu adegan beralih ke Geum Myeong memakai gaun pengantin didampingi ayahnya untuk berjalan menuju altar gereja. Dalam foto-foto yang dibagikan, Gwan Sik terlihat berkaca-kaca melihat putrinya menikah. Kim Seon Ho Tampil Beda

Selain itu, Netflix juga sempat mengunggah foto Kim Seon Ho, pemeran karakter Chung Seop. Walaupun kini sudah dihapus, para penggemar sudah terlanjur mengabadikannya dan dengan cepat disebarkan di media sosial. Chung Seop diam-diam memandangi Geum Myeong di tengah keramaian. Penampilan Chung Seop sudah berubah setelah mengikuti wajib militer. Rambutnya sudah tidak panjang lagi dan tanpa memakai kacamata.

Dalam trailer, terlihat dari belakang seorang pria mengenakan jas berjalan menuju altar gereja, diduga ia merupakan calon suami Geum Myeong. Dari caranya membungkuk dan postur tubuhnya, banyak penggemar Kim Seon Ho yang meyakini bahwa pria yang dinikahi Geum Myeong adalah Chung Seop. "Cara dia bungkuk itu Seon Ho banget," tulis @inim***.

When Life Gives You Tangerines terdiri dari 16 episode. Empat episode pertama tayang pada Jumat, 7 Maret 2025. Setelah itu, empat episode baru akan dirilis setiap hari Jumat, dengan empat episode terakhir tayang pada Jumat, 28 Maret 2025. Drama ini mengikuti kisah hidup Ae Sun (IU) dan Gwan Sik (Park Bo Gum) melalui empat musim di Pulau Jeju pada 1960-an hingga Seoul pada 2025.