Tribut Glenn Fredly dkk untuk Michael Jackson di Java Jazz

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu event khusus yang digelar di Java Jazz Festival 2015 adalah Tribute to Michael Jackson. Ini adalah pertunjukan kedua yang digelar di panggung utama Java Jazz Festival hari ini, Jumat, 6 Maret 2015.



Glenn Fredly, Marcell, Jubing Kristanto, vokalis band Payung Teduh Is, Sandhy Sondoro, dan eks vokalis band Samson Bams, bergantian membawakan lagu hits dari sang Raja Pop. Hall D2, tempat panggung utama ini didirikan, dipenuhi pengunjung. Tak sedikit yang rela berdiri.



"Sejak kecil, saya selalu memperhatikan karya Michael Jackson," ujar Is sebelum membawakan Heal The World.



Suasana bertambah syahdu saat Marcell muncul membawakan lagu balada She's Out of My Life dan One Day in Your Life. Sementara Jubing membawakan Ben lewat petikan gitar akustiknya.



Namun suasana tak selalu sendu. Karena lagu- lagu yang lebih up beat dan ceria dari Jackson juga ikut dimainkan. Seperti I Just Can't Stop Loving You yang dibawakan Glenn Fredly, atau Billy Jean dengan nuansa jazz kental yang dibawakan oleh Sandhy Sondoro.



Celetukan Glenn Freddly dan Marcell di atas panggung tentang gaya khas Michael Jackson juga makin menghangatkan suasana. "Yang paling gue ingat tentang Michael Jackson yang ini nih, 'i love you'," ujar Glenn, menirukan suara lembut dan sedikit feminin dari Jackson.



Love Never Feel So Good, lagu dari album terbaru sang mega bintang yang dirilis setelah ia meninggal, menutup panggung untuk sang Raja Pop di Java Jazz.



RATNANING ASIH