Tulus Gelar Konser Tunggal Pertama di San Francisco

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk pertama kalinya, penyanyi pop-jazz Tulus menggelar konser tunggal di luar negeri. Atas dukungan dari Creativepreneur serta Permias (Persatuan Siswa-siswi Indonesia di Amerika Serikat), Tulus siap manggung di San Francisco, Amerika Serikat.



"Bagi saya, bisa dibilang ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Saya sudah merencanakan kolaborasi ini sejak lama," ujar Tulus dalam konferensi pers di Conclave Menara Global, Jakarta Selatan, Jumat, 23 September 2016.



Bagi Tulus, konser yang bertajuk “Tulus Live at Social Hall-The Regency San Francisco” ini sangat spesial. Selain karena konser ini merupakan konser tunggal pertama yang dilakukan di luar negeri, Tulus adalah penyanyi Indonesia pertama yang akan tampil di panggung profesional.



Dalam konser tersebut, Tulus akan menyanyikan belasan lagu andalannya. "Lima puluh persen dari album Monokrom, yang 50 persen lagi lagu-lagu hit dari album pertama dan kedua," kata penyanyi yang berhasil menyabet lima penghargaan dalam Anugerah Musik Indonesia 2015 ini.



Tulus juga mengatakan dia akan melakukan kolaborasi dengan musikus lokal. "Saya akan melakukan kolaborasi dengan produser saya sehingga menghasilkan musik yang sedemikian rupa dengan musikus asli di sana," tuturnya.



Penyanyi 29 tahun ini juga memberikan bocoran ihwal konsep konsernya nanti, yakni menghadirkan pameran yang menggambarkan perjalanan karier Tulus. "Asumsi saya, semua orang yang menonton di sana belum kenalan sama saya. Pameran ini semacam memorabilia. Ada personal stuff, misalnya mikrofon pertama yang saya beli dari hasil nyanyi pertama dan ada buku di mana saya menulis lirik lagu saya," ucap Tulus.



Dengan menghadirkan pameran tersebut, Tulus berharap para penonton nantinya tidak hanya menikmati penampilan Tulus di atas panggung, tapi juga ikut merasakan bagaimana proses perjalanan kariernya.



Konser ini akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2016 pada pukul 20.00 waktu setempat. Beruntung, penggemar Tulus di Indonesia pun dapat menyaksikan konser ini secara langsung dengan cara streaming video di www.vidio.com.



Tiket yang dibanderol untuk konser Tulus di antaranya US$ 60 (seating) dan US$ 50 (standing). Panitia menyiapkan tiket sebanyak 850 dan hingga saat ini tiket sudah terjual sebanyak 500.



