Tur Dunia, 5 Seconds of Summer Bakal Mampir ke Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik asal Australia, 5 Seconds of Summer, siap menyapa para penggemarnya di Indonesia.



Pemilik single She Looks So Perfect itu akan menggelar konser perdana di Indonesia. Mengambil tempat di ICE (Indonesia Convention & Exhibition) BSD City, Tangerang, Banten, pada 5 Maret mendatang dengan mengusung tajuk "Sounds Live Feels Lives".



Konser 5 Seconds of Summer di Indonesia adalah bagian dari rangkaian tur dunia dalam rangka mempromosikan album terbarunya berjudul "Sounds Feel Good".



Live Nation Indonesia selaku promotor mengaku sangat antusias untuk mendatangkan 5 Seconds of Summer ke tanah air. Pasalnya para penggemar sudah cukup lama menantikannya.



“Karena antusiasme para penggemar 5 Seconds of Summer di Indonesia sudah tak terbendung. Ini yang membuat kami bersemangat untuk menghadirkan mereka,” kata Managing Director Live Nation Indonesia, Kimberley Fraser, dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Februari 2016.



Konser 5 Seconds of Summer akan dibuka oleh grup musik asal Indonesia, Pee Wee Gaskins. Grup musik berpersonelkan Dochi, Sansan, Ai, Aldy, dan Omo mengaku bahagia sekali mendapat kesempatan emas ini.



"Kita sebagai tuan rumah. Jadi kita akan hangatkan dulu panggungnya," kata Dochi, salah satu personel Pee Wee Gaskins.



Sayangnya, pihak promotor masih merahasiakan akan ada berapa lagu yang mau dibawakan 5 Seconds of Summer di konsernya nanti. Tapi yang jelas sejumlah kejutan istimewa pun sudah disiapkan secara matang katanya.



"Nanti pasti akan banyak kejutannya," tandas Kimberley Fraser.



TABLOIDBINTANG.COM