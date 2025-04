Tur Musik, Snoop Dogg Bergabung dengan Linkin Park

TEMPO.CO, Jakarta - Snoop Dogg dan Linkin Park akan bergabung pada musim gugur ini untuk tur di pesisir barat Amerika Serikat yang dimulai pada 14 Oktober 2017 di Seattle.

Pemilik album Doggfather itu akan ikut dalam tur One More Light Linkin Park sebagai tamu istimewa selama enam pertunjukkan.



Tur dunia One More Light dimulai pada 27 Juli di Boston dengan penjualan tiket yang dibuka mulai 12 Mei 2017.



Selain berbagi panggung jelang akhir tahun ini, minggu depan keduanya akan mengungkap tanggal peluncuran album mereka, One More Light milik Linkin Park dan Neva milik Snoop.



Berikut jadwal tur Linkin Park dengan tamu spesial Snoop Dogg, dikutip dari laman Billboard.



14 Oktober - Seattle, WA di KeyArena

15 Oktober - Vancouver, BC di Pepsi Live, Rogers Arena

17 Oktober - Fresno, CA di Save Mart Center, Fresno State

18 Oktober - San Jose, CA di SAP Center di San Jose

20 Oktober - San Diego, CA di Mattress Firm Amphitheatre

22 Oktober - Los Angeles, CA di Hollywood Bowl.



ANTARA