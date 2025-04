TV Spot Kingsman 2 Perlihatkan Tokoh di balik Golden Circle

TEMPO.CO, Jakarta - Para penjahat di film Kingsman: The Golden Circle akhirnya mulai memperlihatkan peran mereka dalam TV Spot atau iklan terbaru mereka tentang film tersebut. Setelah sebelumnya film Kingsman: The Secret Service yang mengdaptasi komik buatan Mark Millar tersebut sukses, Kingsman: The Golden Circle dianggap menjadi salah satu film paling ditunggu tahun ini.



Tahun ini para penggemar Kingsman tampaknya sudah tidak sabar untuk melihat kembali ciri khas ala Kingsman yang mencampurkan action, komedi, dan kisah mata-mata dalam satu film. Kingsman 2 bisa jadi lebih menyeimbangkan semua aspek yang sebelumnya terdapat pada Kingsman terdahulu.



Saat ini 20th Century Fox memang belum membombardir para fans dengan aneka strategi pemasaran untuk mempromosikan sekuel Kingsman. Meskipun saat ini cuplikan film Kingsman 2 banyak beredar dimana-mana, tetapi usaha ini belum semasif promosi film-film box office 20th Century Fox lainnya. Akan tetapi, trailer dan aneka iklan dari film Kingsman 2 sudah dapat menunjukkan beberapa kunci cerita dari film tersebut.



Berdasarkan trailer terbaru, Kingsman 2 akan memperlihatkan kesulitan yang dialami Eggsy (Taron Eggerton) dalam perjalananya ke Amerika untuk misi terbaru. Perjalanan itu akan mempertemukannya pada Golden Circle, kelompok penjahat misterius yang sangat rahasia, sampai-sampai tidak banyak diketahui orang.



20th Century Fox akhirnya merilis TV spot terbaru film Kingsman: The Golden Circle yang akhirnya memperlihatkan tokoh-tokoh jahat dalam film tersebut. Apabila sebelumnya kita mendengar bagaimana Poppy (Julianne Moore) akan menggunakan Golden Circle untuk membawanya ke puncak perdagangan opium, melalui TV spot terbaru ini kita tahu bahwa ia tidak bekerja sendirian.



Dengan kehadiran banyak kaki tangan Golden Circle yang menyerang Eggsy, sudah jelas bahwa ia membutuhkan bantuan. TV spot terbaru menghadirkan kita beberapa cuplikan dari Harry (Colin Firth) kembali beraksi, menjadi salah satu tokoh yang akan membantu Eggsy. Rekan Kingsman dari Amerika, The Statesman juga muncul dalam film ini, meskipun kita belum mengetahui banyak hal mengenai mereka.



Mengingat Kingsman 2 adalah film mengenai mata-mata, sangat masuk akal bila strategi pemasaran mereka sejauh ini sangat menghindari bocoran berlebihan mengenai jalan cerita film ini. Akan tetapi, melalui TV spot ini, kita sudah dapat melihat bagaimana action dan humor akan berpadu dalam film Kingsman: The Golden Circle ini. Tentunya kita tidak perlu penasaran dan mencari informasi berlebih tentang film ini mengingat bulan depan, film ini akan segera dirilis.



SCREENRANT | BIANCA ADRIENNAWATI