TV Spot Terbaru Kingsman: The Golden Circle, Penuh Aksi dan Humor

TEMPO.CO, Jakarta - TV Spot atau iklan terbaru film Kingsman: The Golden Circle telah menarik perhatian para penonton sejak kemunculannya. Banyak yang berasumsi bahwa kemunculan The Statesman bisa jadi merupakan jalan yang dibuat oleh Matthew Vaughn untuk mempoduksi film ketiga dari The Kingsman.



Meskipun demikian, TV Spot terbaru film ini berhasil mendapatkan reaksi positif dari para penggemar Kingsman. Hal ini terlihat dari cuitan di twitter dan unggahan penggemar di instagram yang mengungkapkan ketidaksabaran mereka untuk segera menonton film ini.



Meskipun promosi film ini tak sebesar film sebelumnya, penulis sekaligus sutradara Matthew Vaughn tidak meragukan jumlah penonton yang akan didapatkan film ini.

“Kalau kamu tidak menyukai film pertama, maka kamu akan sangat membenci film satu ini. Saya membuat film ini untuk orang-orang yang menyukai film pertama.” Kata Vaughn menjelaskan seberapa yakin ia akan kesuksesan sekuel Kingsman ini.



Di TV Spot juga menjelaskan kemunculan duo agen dalam film Kingsman, yakni Eggsy (Taron Egerton) dan Merlin (Mark Strong). Dalam film tersebut, mereka berdua hendak pergi ke Amerika Serikat, untuk bergabung dengan rekan Kingsman di Amerika, Statesman.



Statesman dibentuk oleh Agen Champagne (Jeff Bridges), Tequilla (Channing Tatum), dan Jack Daniels (Pedro Pascal), dan Ginger Ale (Halle Berry). Pada film ini, akan banyak terlihat busana ala Amerika yang bergabung dengan budaya di dalamnya. Kode nama setiap agen juga memperlihatkan bahwa markas pusat Statesman berada di sebuah perusahaan penyulingan whiskey.



Mengingat The Golden Circle adalah film mengenai mata-mata, bocoran jalan cerita ataupun foto-foto resmi sangat minim disebarkan oleh 20th Century Fox. Bisa jadi cara ini adalah strategi pemasaran mereka sejauh ini, karena sangat ingin menghindari bocoran berlebihan mengenai jalan cerita film yang dapat membocorkan keseluruhan isi cerita.



Akan tetapi, melalui TV spot ini, kita sudah dapat melihat bagaimana aksi dan humor akan berpadu dalam film Kingsman: The Golden Circle ini.



