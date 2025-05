TWICE Cetak Rekor Baru Penjualan Album

TEMPO.CO, Jakarta - Girl band TWICE sukses mencetak rekor baru untuk penjualan album teranyar mereka , TWICEcoster : LANE1, yakni sebanyak 165 ribu copy dalam satu minggu sejak perilisannya.



Capaian ini menjadikan mereka sebagai girl band dengan penjualan album tertinggi sepanjang 2016 ini di Korea Selatan, menurut agensi tempat mereka bernaung, JYP Entertainment.



Gaon Chart mencatat album ketiga TWICE itu memecahkan rekor penjualan album sebelumnya, Page Two, yang terjual sekitar 160.000 keping setelah enam bulan sejak perilisannya.



"Kami menantikan album TWICE bisa terjual hingga 200 ribu copy, sekalipun memang penjualan di atas 50.000 keping sudah tergolong kesuksesan besar untuk sebuah girl grup," kata pihak JYP seperti dilansir Yonhap.



ANTARA