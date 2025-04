Ulang Tahun ke-30, Vicky Shu Dilamar Kekasih

TEMPO.CO, Jakarta - Vicky Shu resmi dilamar kekasihnya, Ade Imam, pada Sabtu, 8 Juli 2017. Prosesi lamaran digelar bertepatan dengan ulang tahun Vicky yang ke-30. Momen bahagia Vicky Shu dan Ade Imam dibagikan ibunda Vicky, Faiza Aljufri, di akun Instagramnya.



Ada beberapa foto diunggah Faiza, di antaranya memperlihatkan Vicky Shu dan Ade Imam berpose berdua sambil menunjukkan cincin yang melingkar di jari manis mereka. Vicky Shu tampak cantik mengenakan sanggul dan kebaya berwarna merah terang. Sementara, Ade Imam mengenakan beskap bermotif batik.



"Happy engagement and happy bday anak kesayangan kebanggaan kebahagiaan mamake doro @vickyshu??????????????.. moga apa yg diinginkan dapt tercapai Lancar ampe hari H nya sukses bahagia duniaakhirat Aamin Love u," tulis Faiza sebagai keterangan foto.



Ucapan selamat memenuhi kolom komentar. Banyak netizen yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Vicky Shu sekaligus mendoakan agar rencana pernikahannya dengan Ade Imam bisa terlaksana dengan lancar.



"hbd n lancar smpe hr H. bahagia selalu ya kak piki @vickyshu..," tulis akun @rahmakusuma_.



"Alhamdulilaah kak @vickyshu kado terindaah yaaa, mogaa lancaaar semuanyaa happily ever after kakak canceriannya akuuuhhh," tulis @nengbilqis.



"Wahhh. Selamat kakakuuu. Semoga dilancarkan selalu sampe hari H... Sehat dan bahagia selalu @vickyshu," tulis @ghinaalief mendoakan Vicky Shu.



TABLOID BINTANG