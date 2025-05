Universal Picture Umumkan Sekuel Jurassic World Dirilis 2018

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah merajai box office musim panas dengan pendapatan global lebih dari 1,5 miliar dolar AS, film dinosaurus "Jurassic World" akan memiliki sekuel yang dirancang tayang 22 Juni 2018 menurut Comcast Corp's Universal Pictures.



"Jurassic World", yang merupakan versi reboot dari "Jurassic Park" buatan Steven Spielberg, telah menjadi film dengan pendapatan kotor terbesar ketiga dalam sejarah, hanya di belakang "Titanic" dan "Avatar" dari James Cameron.



Seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (23/7), sekuel film tersebut akan menampilkan kembali pemeran utama Chris Pratt dan Bryce Dallas Howard dengan Spielberg sebagai produser eksekutif dan Colin Trevorrow, sutradara "Jurassic World", sebagai penulis skenario.



Judul sekuel dan dan sutradaranya belum diumumkan.



"Jurassic World", yang diproduksi bersama Legendary Pictures, meraup pendapatan melebihi perkiraan awal dengan pendapatan pada akhir pekan pemutaran perdana terbesar dalam sejarah sebesar 524,1 juta dolar AS di box office global.



Film itu menambah daftar sukses Universal Pictures, tahun ini menjadi studio tercepat yang mendapatkan dua miliar dolar AS di box office bulan lalu, didukung oleh "Fifty Shades of Grey" pada Februari, "Furious 7" pada April dan "Pitch Perfect 2" pada Mei.



Dalam laporan pemasukannya Kamis, Comcast menyatakan pendapatan studio meningkat 93 persen dari setahun sebelumnya menjadi 2,3 miliar dolar AS dengan dukungan dari "Furious 7" dan "Jurassic World".



Film Universal yang siap tayang tahun ini meliputi film horor M Night Shyamalan "The Visit", drama "Everest", kisah biografi "Steve Jobs" dari Aaron Sorkin dan film horor gothic Guillermo Del Toro "Crimson Peak".



ANTARA