TEMPO.CO, Jakarta – Klip video Gentleman milik penyanyi asal Korea Selatan, Psy, hingga kini telah ditonton 1 miliar kali melalui channel YouTube.



"Video musik dari Gentleman telah mencapai tonggak sejarah baru dengan capaian 1 miliar kali yang ditonton pada Sabtu malam," ujar pihak agensi Psy, YG Entertainment, pada Ahad, 30 Oktober 2016.



Lagu ini telah dilihat 100 juta orang setelah empat hari perilisannya pada April 2013 dan meningkat menjadi 500 juta pada Juli tahun yang sama. Pada Juni 2014 hingga Desember tahun lalu, Gentleman telah ditonton 900 juta kali.



Psy, 38 tahun, saat ini memiliki enam klip video yang telah dilihat 100 juta orang, yakni Gentleman, Daddy, Gangnam Style, Hangover, Oppa is Just My Style, dan The Drenched Show.



ANTARA