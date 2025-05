Video Mannequin Challenge Polantas Brebes Jadi Viral

TEMPO.CO, Jakarta - Video mannequin challenge sedang tren di media sosial. Polisi pun turut membuat video adegan mematung itu. Seperti yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Brebes, Jawa Tengah, yang kini sudah viral.



Akun-akun media sosial Satlantas Polres Brebes mengunggah video mannequin challenge berdurasi 5 menit 21 detik. Salah satunya di akun Facebook Sat Lantas Polres Brebes. Mereka memerankan kegiatan operasi kepolisian yang dinamakan Operasi Zebra Candi 2016.



Video diawali dengan pemandangan jalan raya dari ketinggian. Beberapa polisi tampak mengatur lalu lintas. Ada pula polisi yang berinteraksi dengan masyarakat, seperti polisi yang menyetop pengendara sepeda motor, polisi yang menunjuk ke arah motor yang tak dilengkapi plat nomor, seorang polisi wanita (polwan) yang mengenakan tali helm ke pengendara motor, dan dua pemuda yang ingin lari dari razia. Semua tak ada yang bergerak.



Video ini kira-kira diperankan puluhan orang. Perekam video mengambil gambar mereka dari berbagai sisi. Mulai dari kejauhan hingga mendekati pemeran satu per satu. Lagu Runnin (Lose All) karya Naughty Boy yang berduet dengan Beyonce dan Arrow Benjamin menjadi latar musiknya.



Di bagian akhir, tertulis beberapa nama kru video, yakni pelindung Ajun Komisaris Besar Luthfie Sulistiawan yang juga Kepala Kepolisian Resor Brebes. Penanggung jawab oleh Ajun Komisaris Arfan Zulkan Sipayung. Tim cinematografi ada Brigadir Dyan Aprilian, Brigadir Polisi Satu (Briptu) Dhimas Ari, serta Briptu Farkhan.



Sejak diunggah pada 20 November 2016 pukul 17.53 WIB hingga Selasa dinihari, 22 November, video ini mendapat lebih dari seribu tanda like. Video ini juga telah dibagikan 2.805 kali dan mendapat 171 komentar pengguna Facebook. Misalnya, akun bernama Mitha Viani yang menuliskan, “Buseeettt... kerja samanya oke banget yaaa police sama masyarakatnya. Nice laaah! :).”



Atau Masri Rizki yang berkata, “Kereeen loh keren syekali.” Juga Fajariansyah, “Yang kena razia beneran mungkin diajak kerja sama, ‘kalo kalian enggak mau saya tilang, harus mau saya ajak mannequin’, wkwkwk.”



REZKI ALVIONITASARI