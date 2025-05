TEMPO.CO, Jakarta - Single pertama dari album baru Adele, 25, akan dirilis pada Jumat, 23 Oktober 2015, bersama klip videonya. Hal itu diungkapkan label rekaman penyanyi Inggris itu.



Single Hello dan klip videonya dibuat di pedesaan sekitar Montreal dan disutradarai sineas Kanada, Xavier Dolan, yang telah membuat film Mommy dan Tom at the Farm, kata XL Recordings dalam sebuah pernyataan, Kamis, 22 Oktober 2015.



Album berisi sebelas lagu itu akan diluncurkan pada 20 November mendatang. Album terakhir Adele, 21, diluncurkan pada 2011 dan menjadi album laris di seluruh dunia. Album itu terjual lebih dari sebelas juta kopi di Amerika Serikat dan menjadi album terlaris dalam satu dekade di Inggris berdasarkan statistik industri.



Adele meraih enam Grammy Awards untuk 21 dan Piala Oscar untuk lagu tema dari film James Bond, Skyfall, seperti dilansir Reuters.



ANTARA



