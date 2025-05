TEMPO.CO, Hollywood - Bintang film Fast and Furious 7, Vin Diesel, mengunggah klip video See You Again pada Ahad, 5 April 2015, pukul 11.45, di laman akun Facebook-nya. Dua puluh jam kemudian, video itu telah diputar lebih dari 28 juta kali. Sedangkan di laman akun Facebook Paul Walker, video itu diputar lebih dari 15 juta kali.



Walker meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil pada 30 November 2013 sebelum film Fast and Furious 7 yang dibintanginya selesai. See You Again adalah lagu penutup film Fast and Furious 7.



Lagu yang dinyanyikan Wiz Khalifa dan Charlie Puth itu kini menduduki posisi puncak di tangga lagu iTunes. Lagu yang dikirim ke stasiun-stasiun radio dua pekan lalu itu berhasil mencuri perhatian publik sejak 6 April 2015.



"Saya pikir ada getaran dalam lagu tersebut karena lagu itu begitu jujur," kata Mike Knobloch, kepala bagian musik Universal Pictures. "Lagu itu sengaja menutup film dengan nada yang menggembirakan."



"Lagu itu menjelaskan bahwa seluruh kru dan pemeran di Furious 7 telah mengucapkan selamat tinggal kepada karakter yang diperankan Paul. Kami meminta penulis lagu itu membuat irama yang bersemangat dan penuh sukacita," kata Knobloch. "Kami tidak ingin orang-orang meninggalkan bioskop dalam keadaan sedih."



Fast and Furious 7 tidak dipasarkan sebagai akhir cerita Paul Walker, meskipun lagu yang mengenang Walker itu akan menjadi bagian dari promosi yang sedang berjalan.



"Kami sengaja menghadirkan kembali kenangan manis akan Walker dalam lagu untuk menghormati para penggemar dan keluarga Paul Walker," kata Kevin Weaver, kepala bagian film dan televisi Atlantic Records Group. "Banyak pikiran yang dimasukkan ke dalamnya, yang memungkinkan penggemar mengalami perpisahan dengan Paul lewat gambar-gambar yang ditampilkan."



Film Fast and Furious 7 yang dirilis akhir pekan lalu meraup pemasukan yang menakjubkan, yakni US$ 143,6 juta (sekitar Rp 1,8 triliun) dari 4.000 lebih bioskop di Amerika Serikat dan US$ 384 juta di seluruh dunia. Dalam sejarah, itu adalah pendapatan domestik dan dunia terbesar untuk film yang dirilis pada April.



