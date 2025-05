Vinessa Inez Gugup Bertemu Tio Pakusadewo Pertama Kali

TEMPO.CO, Jakarta - Vinessa Inez siap menjajal kemampuan aktingnya lewat film The Last Barongsai. Dalam film ini, Vinessa dipasangkan dengan bintang film senior, Tio Pakusadewo, yang berperan sebagai ayahnya. Berakting dengan aktor kawakan seperti Tio bukan perkara mudah bagi Vinessa. Gadis 19 tahun ini mengaku sempat gugup ketika pertama kali bertemu dengan Tio. "Pas ketemu sama Om Tio, aku sempat gimana, ya. Enggak tahunya dia ramah," kata Vinessa ketika mengunjungi kantor Tabloidbintang.com di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2017.



Keakraban antara Tio dan Vinessa pun berlanjut selama syuting. Mereka kerap berdiskusi mengenai adegan yang akan diperankan. Tio bahkan sempat mengusulkan pergantian dialog untuk Vinessa saat syuting. "Waktu itu, ada satu scene di mana dialog aku kurang enak. Habis itu, dia manggil dan kasih masukan. Ini biar dialognya lebih lembut dan nyambung," ucapnya.



Selain memberikan saran soal film, Tio sempat menasihati Vinessa dan pemain The Last Barongsai lain tentang karier di dunia hiburan. Ada satu pesan yang paling diingat Vinessa dari Tio. "Kalau mau lama jadi artis, jangan beda-bedain kru. Mau jabatannya paling rendah atau apa, mereka tetap harus dianggap sama, karena kita ini kan kerja sama," ujar Vinessa menirukan Tio.



