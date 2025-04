TEMPO.CO, Jakarta - Cuplikan film buatan para penggemar Harry Potter, Voldemort: Origins of the Heir akhirnya akan dibuat menjadi film versi penuh. Cuplikan Voldemort: Origins of the Heir muncul secara online awal pekan ini dan dengan cepat menjadi viral.



Di Facebook, cuplikan tersebut sudah dilihat hampir lebih dari 30 juta akun, dan disaksikan lebih dari 1,8 juta kali di YouTube. Kini, film prekuel Harry Potter versi penggemar itu, mendapat lampu hijau untuk digarap penuh.



Seperti dilansir NME, sutradara Gianmaria Pezzato dari Tryangle Films mengatakan kepada Polygon bahwa mereka sudah "melakukan diskusi tertutup dengan Warner Bros yang mengontaknya selama periode kampanye crowdfunding." "Kami cuma bisa bilang, mereka mengizinkan kami melanjutkan penggarapan film, tentunya dengan jalan tak komersial," kata Pezzato.



Jika sudah selesai, film Voldemort: Origins Of The Heir akan tayang di YouTube. Diharapkan, film itu rampung akhir tahun ini.



Voldemort: Origins Of The Heir berkisah soal kehidupan Tom Riddle setelah lulus dari Hogwarts dan mencari jalan untuk menjadi seorang Lord Voldemort. "Kami penasaran, apa yang membuat Tom Riddle menjadi Voldemort? Apa yang terjadi di tahun-tahun itu, dan apa yang sebenarnya terjadi di Hogwarts saat dia kembali?" kata Pezzato.



Pezzato mengatakan ada beberapa bocoran di novel yang tak tergambarkan di film-film Harry Potter. "Inilah kisah yang ingin kita angkat: Kebangkitan Dark Lord sebelum Harry Potter dan kematian pertamanya," katanya.



Sementara itu, penulis Harry Potter, JK Rowling memberikan kabar terkini pada fan mengenai perkembangan sekuel Fantastic Beasts and Where To Find Them. Dia mengonfirmasi naskah film selanjutnya sudah lengkap.



Rencananya, Fantastic Beasts 2 tayang di bioskop 16 November 2018, disusul film ketiga pada 20 November 2020.



