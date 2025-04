Vishal Singh Dikabarkan Jadi Kekasih Jessica Iskandar

TEMPO.CO, Jakarta - Vishal Singh, bintang serial drama India Saath Nibhaana Saathiya yang namanya tengah naik daun, dikabarkan menjalin kasih dengan Jessica Iskandar. Kedekatan keduanya jadi pemberitaan sejumlah media di India.



Baca: Alasan Jessica Iskandar Tak Undang Ayu Ting Ting di Ultah El



Times of India misalnya, menyebut Vishal Singh tengah berhubungan dengan seorang ibu tunggal asal Indonesia yang juga berprofesi sebagai aktris.



Vishal sendiri terlihat tidak malu mengakui hubungan asmaranya dengan Jessica melalui unggahan di Instagramnya. Aktor tersebut kedapatan beberapa kali mengunggah foto bersama Jessica Iskandar.



Tidak mengherankan jika banyak pengikutnya penasaran dengan hubungan asmara keduanya. Saat menghadiri acara ulang tahun anak Jessica bernama El, Vishal mengunggah foto bersama Jessica lengkap dengan caption manis.



“Selamat ulang tahun baby EL. Terima kasih telah mengundangku Jess @inijedar. Sangat menyenangkan dan kamu ibu terbaik di dunia. Aku sangat beruntung dan bangga berteman denganmu,” tulis Vishal.



Vishal juga mengunggah foto lain saat dirinya berpose bersama Jessica dan beberapa aktor, termasuk aktor dalam drama serial Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi, Shaheer Sheikh. Sebelum bergabung dalam drama serial Saath Nibhaana Saathiya, Vishal sempat meramaikan acara televisi Kasamh Se dan Kuchh Is Tarah.



Vishal Singh bertemu dengan Jessica Iskandar, ibu tunggal dari seorang anak laki-laki berusia 3 tahun, dua setengah bulan lamanya melalui acara Pesbukers. Ternyata, tidak membutuhkan waktu lama bagi keduanya untuk saling mengenal dan akhirnya jatuh cinta.



TIMES OF INDIA | ESKANISA RAMADIANI