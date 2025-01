Vocademia UI Raih Medali Emas di ajang musik Internasional

Berdasarkan keterangan pers yang diterima Tempo, Rabu, 31 Oktober 2017, Vocademia UI membawakan dua buah lagu Papua yaitu Apuse dan Tanah adalah Ibu Kami. Selain itu, membawakan pula rangkaian lagu pop yakni Medley Side to Side (Ariana Grande) dan I Know What You Did Last Summer (Shawn Mendes), Writing’s on the Wall (Sam Smith), Sugar (Maroon 5) hasil aransemen Music Director dan Arranger Ismi Halida dan Ronald Wilson.