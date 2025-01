Vokalis Payung Teduh Dikabarkan Mundur

TEMPO.CO, Jakarta -Bila nanti saatnya tlah tiba…kutipan lirik lagu teranyar Payung Teduh tersebut sepertinya tepat untuk mewakili kabar mundurnya sang vokalis, Mohammad Istiqamah Djamad. Usai menggelar konser di Gedung Kesenian Jakarta semalam, Is tak mengelak kabar mundurnya tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kabar mundurnya Is sebagai vokalis Payung Teduh, tersirat di beberapa postingan fotonya di akun Instagram @pusakata. “Terkadang memang ahrus memilih. Kali ini saya memilih pamit. Izinkan,” tulis Is dalam sebuah unggahan foto dirinya sembari menghadap ke arah laut lepas. Foto tersebut ia unggah Jumat, 10 November 2017.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mohammad Istiqamah Djamad. instagram.com

Sehari berikutnya, sebuah foto di atas kapal yang sama kembali diunggah Is. Kali ini Is berpose sedang menghadap laut dalam posisi menyamping sembari duduk bersila dan menggunakan kacamata hitam. “Karena di setiap perjalanan di sanalah tempat yang kau pilih untuk kau singgahi atau kau lewati,” tulis Is. Is mengucapkan terima kasih atas petualangan yang sungguh besar dan menurutnya patut disyukuri.

Mohammad Istiqamah Djamad. instagram.com

Lalu, di unggahan pada 12 November 2017, Is mengunggah salah satu potret lawasnya sedang memegang gitar sembari dikelilingi anak-anak. Is menulis jika sudah saatnya membawa musik kembali ke rumahnya. Menurut dia, petualangan selanjutnya mungkin akan lebih berat atau mungkin biasa saja. Bahkan lebih tak terduga. “Semoga bekal ini cukup untuk melangkah. Seperti sungai mari bertualang ke laut,” tulis Is.

Mohammad Istiqamah Djamad. instagram.com

Pernyataan-pernyataan tersirat itu disampaikan Is tiga hari berturut-turut. Sang istri, Agnes Purwanti pun turut membenarkan kabar tersebut. “ Bukan rencana, memang sudah menyatakan mundur sejak Juli kemarin,” ujar Agnes kepada Tempo melalui pesan pribadi.

Menurutnya, ke depannya suaminya tersebut akan tetap berkarya. Namun langkahnya seperti apa masih dirahasiakan. “Entah apa menyebutnya, karena bisa solo atau bisa berkolaborasi dengan musisi atau seniman lain, yang jelas masih terus berkarya,” kata Agnes.

Payung Teduh berdiri pada tahun 2007. Band indie ini berawal sebagai pemusik Teater Pagupon FIB UI yang lantas melanjutkan keinginan sederhana untuk terus bermusik. Band ini terdiri dari Is (Vocal & Guitar), Comi (Contra Bass), Cito (Drum & Percussion), dan Ivan (Guitalele, Trumpet & Back Vocal).