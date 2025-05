Wabah Menonton Film Bioskop Melalui Streaming

TEMPO.CO , Jakarta: Belakangan ini ada kesibukan baru yang dilakukan Agustina Hermanto, artis yang populer dengan nama Tina Toon. Yakni menonton film bioskop secara streaming melalui laptop kesayangannya. "Aku nonton film Dragon Blade sama Focus secara streaming," katanya kepada Tempo, Kamis, 30 April 2015.

Tak hanya Tina yang membuka bioskop25.com, menonton melalui streaming kini banyak digemari orang. Banyak website penyedia film streaming gratis. Siapa saja bisa menontonnya tanpa harus bayar, bahkan tanpa mendaftar. Asalkan ada komputer dan akses Internet, orang sudah bisa memutar film. "Keunggulan streaming itu, tidak perlu mengunduh konten, tapi memainkannya langsung di perangkat," ujar Marsio Juwono, Direktur Nomad Discover Intertainment, sebuah aplikasi streaming film dan hiburan, di kantornya, bilangan Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Marsio, layanan film streaming yang paling dikenal adalah Netflix, yang memiliki lebih dari 29 juta pelanggan, 21 juta di antaranya berada di Amerika Serikat. Para pelanggan membayar US$ 7,99 per bulan untuk berlangganan Netflix--yang menawarkan lebih dari 12 ribu film dan acara televisi.

Di Indonesia, situs yang berbayar adalah Kineria.com. Situs ini hanya menawarkan film-film Indonesia, baik film pendek maupun film featured. Untuk bisa memutar film, Anda harus berlangganan dengan nama paket 11 atau 55. Paket 11 itu dibanderol dengan harga Rp 11 ribu, yang masa berlakunya sampai lima hari. Sedangkan paket 55 seharga Rp 55 ribu dengan masa berlaku 30 hari--dengan pilihan film lebih banyak.

Sisanya, semua situs film streaming Indonesia itu gratis. Di antaranya Vidio.com, Nonton.com, Filmbagus21.com, Nontonmovie.com, dan lain sebagainya. Semua situs itu memberi Anda akses ke katalog besar dari film dan serial televisi. Anda bisa melahap semua musim film serial Game Of Thrones atau menyaksikan semua episode House of Cards, sebuah drama politik yang sedang berjaya belakangan ini. "Kalau saya, suka mengikuti episode Sherlock Holmes lewat streaming," kata Emi Paryanti, seorang karyawan swasta.

Kini menonton film memang tidak lagi harus menghabiskan waktu dengan menunggu dalam antrean untuk tiket bioskop. "Sekarang bioskop yang datang kepada kita," kata Radius Rasmangun, pengelola Filmbagus21.com, Kamis, 30 April 2015. Menurut Radius, dengan streaming, seseorang bisa menekan biaya, dan menikmati kenyamanan dalam menonton. "Seseorang bisa menonton di laptop ketika bepergian atau saat menjaga anaknya, sambil duduk di halaman belakang rumah," ujarnya.

Situs film streaming memang bekerja sempurna untuk Radius. Situsnya berada di peringkat 130 (100 ribu pengunjung per hari) di Alexa (situs pemeringkat website berdasarkan klik), bahkan situs Nontonmovie.com bercokol di posisi 65 (di Alexa) dengan total 500 ribu pengunjung per hari. Hal ini berbanding jauh dengan situs berbayar seperti Kineria.com, yang hanya 2.000 per hari.



