TEMPO.CO, Jakarta - Band beraliran power metal asal Inggris, Dragon Force, memuji permainan gitar bocah perempuan berusia 10 tahun asal Bali, Ayu Gusfanz. Dalam akun media sosial Instagram-nya, Dragon Force, mengunggah video Ayu sedang memainkan lagu mereka yang berjudul Through The Fire and Flames. "Awesome (menakjubkan)," komentar band yang terbentuk sejak 1999 itu.

Ayu kerap menjadi perbincangan hangat di Twitter dan YouTube. Komentar kagum membanjiri bocah berusia 10 tahun itu lantaran kepiawaiannya memainkan gitar. Sejak diunggah lima hari lalu, video di akun @dragonforcehq itu sudah mendapat 1.468 penggemar dan 203 komentar. Lucunya, pengunjung akun Dragon Force mengira Ayu anak Herman Lee, gitaris band itu. "Apakah itu anak perempuan Herman?" kata akun Michael Pritchett.



Aksi memainkan gitar itu merupakan potongan video Ayu di laman YouTube yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. Dalam video berdurasi 7,5 menit itu tampak Ayu tanpa celah memainkan gitar mengiringi lagu tersebut.



Bahkan, sutradara kondang, Joko Anwar turut menyukai permainan gitar Ayu. Melalui akun Twitter pribadinya @jokoanwar, Joko men-share video tersebut. "Ayu Guzfans, WOW!!!," cuitnya beberapa waktu lalu.



Ada juga seorang netizen asal Spanyol bernama David Escamali. Dalam Bahasa Spanyol dia mencuit, yang artinya kira-kira: "Kamu sangat berbakat. Salam dari Spanyol," ujar dia berkomentar, kemarin. Video yang sudah diunggah sejak 28 Juni 2015 itu sudah diputar sebanyak 92 ribu kali.



Selain memainkan lagu Dragon Force, Ayu juga piawai menirukan permainan gitaris dunia seperti Yngwie Malmsteen, Joe Satriani, Steve Vai, serta Paul Gilbert. Dalam laman YouTube-nya, Ayu sudah menggunggah 47 video. Dalam salah satu video itu bahkan terdapat permainan gitar Ayu yang saat itu baru berusia 7 tahun.



