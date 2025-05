TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez tak mengenakan apa pun, kecuali celana denim pendek, pada sampul majalah V untuk edisi musim semi mendatang.



Bocoran pose penyanyi 22 tahun itu disebar di akun Instagram miliknya pada Selasa, 17 Februari 2015. "It's here! Stay tuned to @vmagazine for moreeee next month! and thank you @carlynecerfdedudzeele @inezvinoodh and @jamesfrancotv," demikian dia menulis.



Aktor James Franco, yang mewawancarai Gomez untuk majalah itu, melihat sang aktris terbuka soal mantan pacarnya, Justin Bieber. Gomez menyatakan bahwa dia merasa "hal yang terbaik yang pernah (dia) rasakan sepanjang hidup (-nya)" setelah mengakhiri gejolak hubungan putus-sambung dengan Bieber.



"Saya saat itu berusia 18 tahun dan itu adalah cinta pertama saya," kata Gomez mengenang. "Itu hampir seperti merasa kami saling memiliki semuanya... Itu benar-benar aneh, tapi luar biasa. Saya tidak akan pernah meraihnya kembali dalam juta tahun."



Gomez saat ini berhubungan dengan Zedd, produser musik berusia 25 tahun. Dia dan Zedd pertama kali berhubungan pada Januari dan telah mem-posting beberapa foto bersama mereka.



Gomez merilis album debutnya, Stars Dance, pada Juli 2013 dan sedang merekam album kedua. Penyanyi itu terakhir kali muncul bersama Billy Crudup dan Anton Yelchin dalam drama Rudderless karya William H. Macy. Dia menyatakan akan serius berakting pada Oktober 2014.



UPI