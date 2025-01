Wanna One Coba Tantangan Baru Lewat Video Klip Beautiful

TEMPO.CO , Seoul -Wanna One mencoba tantangan baru lewat video klip Beautiful yang dirilis pada Senin, 13 November 2017. Untuk video klip terbarunya, Wanna One harus menunjukan kemampuan akting mereka.

Single Beautiful mengusung nuansa melankolis khas musim gugur. Beautiful merupakan single andalan dari album repackage Wanna One berjudul 1-1=0 (Nothing Without You).