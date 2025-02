Wawancara Alyssa Daguise dengan Anthony Mackie: Tantangan di Balik Peran Captain America

TEMPO.CO , Jakarta - Aktris dan model Alyssa Daguise membagikan momen spesial di akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 8 Februari 2025. Dalam cuplikan video berdurasi tiga menit tersebut, ia mewawancarai Anthony Mackie, pemeran Sam Wilson dalam Captain America: Brave New World (2025).

Ia merujuk pada Tim Blake Nelson dan Giancarlo Esposito, dua aktor yang ia kagumi sejak memulai karier di teater New York. “Saya sangat senang mendengar Tim kembali. Dan begitu kami mendapatkan Giancarlo, rasanya tak ada kesempatan yang lebih baik untuk bekerja dengan dua teman lama,” ungkapnya.

Perjalanan panjang Mackie sebagai Sam Wilson juga menjadi sorotan. Ia pertama kali memerankan Sam Wilson, alias Falcon, dalam film Captain America: The Winter Soldier (2014). Saat ditanya tentang tantangan terbesar dalam perjalanannya dari Falcon menjadi Captain America, Mackie mengungkapkan bahwa tantangan terbesar adalah kehilangan kebebasan bersenang-senang.

Captain America: Brave New World akan menjadi film pertama yang menampilkan Sam Wilson sebagai Captain America, menggantikan Steve Rogers yang diperankan Chris Evans. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 14 Februari 2025.

Selain Mackie, film ini juga menampilkan debut Giancarlo Esposito di Marvel Cinematic Universe. Dikenal lewat Breaking Bad (2008), namanya semakin melambung setelah terlibat dalam Better Call Saul (2015), The Mandalorian (2019), hingga proyek gim Far Cry 6 dan anime Cyberpunk: Edgerunners. Esposito dikabarkan akan memerankan karakter antagonis Sidewinder dalam film MCU ini.