Wawancara Kaleb J: Gaya R&B 2000-an dan Sentuhan Melankolia dalam EP Off Guard

‘Adinda’ sendiri bercerita tentang pengalaman saya, di mana saya sangat mencintai seseorang, tapi orang itu tidak memberi kesempatan untuk mencintainya sepenuhnya. So it's a very emotional and heartbreaking song, (Jadi, lagu ini sangat emosional dan menyayat hati).

Lagu ‘Adinda’ terdengar cukup familiar. Ada referensi musikal tertentu untuk aransemennya?

Saya sangat terinspirasi dari R&B tahun 2000-an. Saya memang ingin membuat sesuatu yang terdengar seperti R&B 2000-an, tapi dengan sentuhan melankolis yang khas dari Kaleb J, yang bisa didengar di Off Guard.

Jika melihat kelima lagu di album Off Guard, yaitu ‘Melepaskanmu’, ‘Di Balik Pertanda’, ‘Selimut Hati’, ‘Adinda’, dan ‘Untukmu’ apakah saling terhubung?

Tentu saja terhubung. Off Guard bercerita tentang perjalanan saya yang sempat lengah membuka hati untuk seseorang yang seharusnya tidak saya miliki. Lagu-lagu di album ini menggambarkan fase-fase saya dari rasa penasaran sampai akhirnya melepaskan dia dan menyadari bahwa saya bukan yang terbaik untuknya. Off Guard sebelumnya rilis pada 16 Oktober 2024.

Selain ‘Adinda’, yang menarik ada lagu ‘Selimut Hati’ milik Dewa 19 yang rilis 2006 silam. Kenapa memilih untuk remake lagu tersebut di album ini?

Itu ide dari produser saya, Belanegara Abe. Dia bilang kalau saya menyanyikan ‘Selimut Hati’ dengan gaya saya, pasti akan keren. Lagu ini sangat personal buat saya. Liriknya sangat mengena dengan saya, tentang bisa menjadi yang terbaik untuk seseorang, tapi ternyata yang terbaik bagi orang itu adalah orang lain. Itu mencerminkan fase saya di Off Guard, jadi saya rasa ‘Selimut Hati’ adalah missing piece yang pas untuk album ini.

Apa yang membedakan penggarapan Off Guard dengan album-album Anda sebelumnya?

Perbedaan utamanya ada di gaya penulisan dan aransemen. Saya banyak mencoba pendekatan baru. Di album ini, saya juga ingin menunjukkan sisi lebih vulnerable atau rapuh dari diri saya. Semua hal baru yang ada di Off Guard membuatnya sangat berbeda dari karya-karya saya sebelumnya.

Ke depannya, apakah ada keinginan untuk mengeksplor genre musik lain di luar R&B atau pop?

Saya nggak bisa jawab pasti sekarang. Tapi sebagai penulis lagu, saya terbuka untuk menulis berbagai genre. Kalau untuk Kaleb J, kita lihat nanti bagaimana arah musik saya setelah saya kembali ke studio.