TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Kotak, grup band D'Masiv juga dipilih sebagai pengisi cerita animasi buatan Malaysia, BoBoiBoy.



Bedanya, lagu Di Bawah Langit yang Sama, yang dibawakan D'Masiv, digunakan untuk versi layar lebar, BoBoiBoy The Movie.



D'Masiv dipilih langsung oleh Animonsta Studios, rumah produksi dari Malaysia yang menciptakan animasi BoBoiBoy.



Rian, pentolan D'Masiv, mengaku tak pernah menyangka lagu Di Bawah Langit yang Sama" cocok untuk anak-anak. Ini menjadi sebuah hal baru bagi D'Masiv.



"Seperti sudah direncanakan Tuhan, lagu ini awalnya sudah ada, tapi justru tetap ada nuansa D'Masiv, makanya cocok. Kami merinding pas dengar lagunya," ujar Rian dalam acara launching Ost BoBoiBoy di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Februari 2016.



Rian pun menceritakan proses penggarapan lagu BoBoiBoy The Movie yang dikerjakan dalam waktu tiga hari dan dibantu dua musikus andal. "Dari awal kami mikir kalau soundtrack harus megah, makanya kami ajak Mas Capung dan Noey dari Java Jive buat garap. Semua kami sesuaikan dengan rohnya D'Masiv," kata Rian.



Rencananya, BoBoiBoy The Movie akan diputar di Malaysia mulai 3 Maret 2016 dan di Indonesia pada 13 April 2016.



