Will Smith: Serba-serbi Album Based On a True Story

AKTOR dan rapper Will Smith akan meluncurkan album terbarunya yang bertajuk Based On a True Story pada 28 Maret 2025. Album ini menjadi kelanjutan proyek dia bermusik setelah 19 tahun sejak Lost and Found yang dirilis pada 2005. Will Smith mengumumkan peluncuran album ini melalui Instagram dengan menulis,"Saya sudah mengerjakan proyek ini cukup lama. Saya tidak sabar untuk membagikannya kepada kalian.”

Dalam unggahannya, ia juga membagikan daftar lagu serta foto-foto promosi album tersebut. Album ini menjadi eksplorasi perjalanan hidup dan kariernya, terutama setelah insiden Academy Awards 2022 yang sempat mengguncang reputasinya. Album Baru Will Smith Dalam wawancara dengan Billboard, Smith mengungkapkan bahwa proyek ini lahir dari pemahaman baru tentang seni dan kehidupannya. "Setelah Oscar, eksplorasi spiritual saya terus berlanjut dan membuka dunia baru yang sebelumnya tidak disadari," katanya.

Album Based On a True Story memuat 14 lagu, termasuk beberapa lagu yang telah dirilis sebelumnya, seperti Beautiful Scars (bersama Big Sean), First Love, You Can Make It, Tantrum, dan Work of Art.

Dikutip dari Antara, beberapa nama turut berkontribusi dalam album ini di antaranya DJ Jazzy Jeff sahabat sekaligus rekan musik lamanya, Teyana Taylor, Joyner Lucas, Jaden Smith.

Smith menyebut bahwa Jay-Z turut berperan dalam inspirasi judul albumnya. "Dia mengatakan kepada saya, 'Jujurlah pada ceritamu. Ceritakan kisahmu.' Dan begitulah saya mendapatkan nama Based On a True Story," katanya dalam wawancara bersama Sway in the Morning.

Sejak insiden Oscar 2022, ia menampar Chris Rock di atas panggung, Will Smith menjauh dari sorotan publik. Namun, dalam lagu Beautiful Scars, ia secara terbuka merefleksikan kejadian tersebut dengan lirik, "I hate when I lose it, but I face the music,‘Oh, why did he do it?’ See, I’m only human.”

Smith mengungkapkan bahwa konsep album ini terinspirasi dari seni Jepang Kintsugi. Ini seni memperbaiki barang yang pecah dengan emas untuk membuat sesuatu yang lebih indah. "Saya bisa melihat kejadian ini sebagai kekacauan, atau saya bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih kuat dan lebih indah," katanya.

Dengan kembalinya Will Smith ke dunia musik, ia juga mengumumkan rencana tur dunia yang dimulai dari Eropa musim panas ini.